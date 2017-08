Rainbow Six: Siege - 20 Millionen registrierte Spieler verzeichnet

Rainbow Six: Siege erreichte nun einen neuen Meilenstein: Mittlerweile kann der Taktik-Shooter 20 Millionen registrierte Spieler verzeichnen. Der treuen Community sei dank wird Ubisoft den Titel deswegen auch in Zukunft unterstützen.

Auch zwei Jahre nach Release erweist sich Rainbow Six: Siege für Ubisoft noch immer als voller Erfolg. Laut dem Publisher loggen sich derzeit durchschnittlich 2,3 Millionen Spieler pro Tag ein, der Taktik-Shooter ist also offenbar alles andere als in Vergessenheit geraten. Damit nicht genug, erreichte Rainbow Six: Siege jetzt einen neuen Meilenstein und kann ab sofort 20 Millionen registrierte Spieler verzeichnen.

Kein Ende in Sicht

In den vergangenen zwei Jahren wurde der Titel stets erweitert, um den Spielern immer wieder einen neuen Anreiz zum Zocken zu geben. So umfasst Rainbow Six: Siege mittlerweile 16 Maps und 30 Operatoren und soll auch in Zukunft weiterhin von Ubisoft unterstützt werden – der großen Community sei dank. Zu diesem Zweck wurde vor kurzem auch die Operation Health ins Leben geholfen, die dabei helfen soll, Upgrades und Fixes anzugehen, um das Spiel dadurch zu verbessern und auszubauen.

„Unsere Community wächst. Und damit auch unsere Ambition, aus Siege einen Shooter zu machen, der Bestand hat", so Nicolas Lefebvre, der verantwortliche Product Director. „Die kommenden Wochen werden sehr spannend, da sie den Höhepunkt der Operation Health darstellen und zugleich unsere nächste Season mit dem Setting in Hongkong an den Start geht.“

Es bleibt also spannend im Rainbow Six: Siege-Land und wir dürfen uns noch auf viele weitere spannende Spielstunden freuen. Übrigens: Alle Informationen rund um den Taktik-Shooter findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

