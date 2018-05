RAGE 2 - Soundtrack stammt nicht von Mick Gordon

Das an Mad Max erinnernde RAGE 2 wird sicherlich einen außerordentlichen Soundtrack mit sich bringen. Jedoch wird dieser nicht aus der musikalischen Feder von Mick Gordan stammen.

Mick Gordan ist seines Zeichens für den Soundtrack vom Reboot zum DOOM-Franchise aus dem Jahre 2016 verantwortlich. Seine musikalischen Künste waren zudem maßgeblich für den Sci-Fi-Shooter Prey von Bethesda und verleihten dem Spiel den nötigen, mysteriösen Weltraum-Touch.

Falls ihr euch nun gefragt habt, ob der Virtuoso in puncto RAGE 2 wieder mit Bethesda zusammenarbeitet, dann müssen wir euch leider enttäuschen. Er hat gegenüber corvinho (via Reddit) auf E-Mail-Anfrage bestätigt, dass er in RAGE 2 nicht involviert sei. Wen Bethesda für den Soundtrack in RAGE 2 gebucht hat, ist bis dato unklar. Fest steht, RAGE 2 erscheint für den PC, die PS4 und Xbox One. Auf der E3 2018 wird das Spiel näher präsentiert.

Neue Projekte?

Zuletzt war Mick Gordan mit seiner Musikgewalt in Wolfenstein II: The New Colossus zu hören. Womöglich arbeitet er auch schon am Soundtrack zum DOOM-Nachfolger? Erst kürzlich haben wir spekuliert, ob es während der E3 2018 nicht zu einer offiziellen Ankündigung seitens Bethesda zu DOOM 2 kommen könnte. Die E3 wird generell wieder ein wahres Fest der Vorstellungen und Spielankündigungen. Alle Infos vorab zur E3 2018 erhaltet ihr hier:

