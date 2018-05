RAGE 2 - Shooter könnte tatsächlich auf der E3 2018 enthüllt werden

Möglicherweise wird Bethesda im Rahmen der Spielemesse E3 den Ego-Shooter RAGE 2 ankündigen. Zwar gibt es bislang keine klare Bestätigung seitens Bethesda, ein aktueller Tweet auf dem offiziellen RAGE-Account lässt aber vermuten, dass die Gerüchte tatsächlich stimmen könnten.

Die E3 steht kurz bevor und damit mehren sich auch die Gerüchte, welche Titel im Rahmen der Spielemesse offizielle angekündigt werden könnten. Durch einen massiven Leak, der von der amerikanischen Supermarktkette Walmart ausgegangen ist, ist vor kurzem eine Liste mit zahlreichen Titeln veröffentlicht worden, die in Kürze enthüllt werden könnten. In der Auflistung sind unter anderem Spiele wie RAGE 2, Splinter Cell, Just Cause 4 und Borderlands 3 enthalten. Eine offizielle Bestätigung seitens der entsprechenden Publisher gibt es bislang nicht.

E3 2018 Walmart leakt das Lineup mit Rage 2, Borderlands 3 und Co.

Keine Bestätigung, aber auch kein Dementi seitens Bethesda

Nun hat sich allerdings Bethesda als erster Publisher öffentlich zu Wort gemeldet und auf dem Twitter-Account des Ego-Shooters RAGE, der bereits seit mehreren Jahren inaktiv ist, einen Tweet in Form eines Bilds veröffentlicht. Dieses zeigt die Webseite von Walmart samt eines offensichtlich als Platzhalter gedachten Covers von RAGE 2. Durch einige Pfeile und bunte Schrift weist der Publisher Walmart mit einem ironischen Unterton darauf hin, dass dieses Cover nicht der Wirklichkeit entsprechen kann. Schließlich wurde die falsche Schriftart verwendet, während der Titel nicht einmal komplett in Großbuchstaben geschrieben worden ist.

Auch Bethesdas Marketing-Chef Pete Hines konnte sich einen Tweet offenbar nicht verkneifen und twitterte munter: "This is why we can't have nice things." Auf die Frage eines Twitter-Nutzer wann denn endlich ein neuer Doom-Ableger erscheint, antwortete Hines ironisch. "Kauf doch einen Magic 8-Ball bei Walmart und frag den."

Go buy a Magic 8-ball at WalMart and ask it. — Pete Hines (@DCDeacon) 9. Mai 2018

Zwar handelt es sich dabei um keine Bestätigung, dass sich RAGE 2 tatsächlich in der Entwicklung befindet und auf der E3 angekündigt werden könnte, allerdings hat Bethesda dies auch nicht abgestritten. Wir können also gespannt auf die vor uns liegende Spielemesse blicken, die sicherlich die eine oder andere Überraschung zu bieten haben wird - sollte nicht alles im Vorfeld geleakt werden!