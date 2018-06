RAGE 2 - Neue Infos und Gameplay zeigen Setting, Collector's Edition angekündigt

Auf der E3 2018 hat Bethesda eine hauseigene Pressekonferenz abgehalten und einige Details zu RAGE 2 preisgegeben. Im Mittelpunkt stand das Setting und es gab einige Gameplay-Szenen zu sehen.

Während des Bethesda E3 Showcase auf der E3 2018 in Los Angeles haben die Verantwortlichen ein paar Infos zu RAGE 2 herausgegeben. Der Titel wurde zwar schon vor einiger Zeit offiziell angekündigt, doch heute sind sie detailliert auf einige Features eingegangen.

RAGE 2 Shooter offiziell angekündigt

Bei RAGE 2 handelt es sich um einen „nahtlosen“ Open-World-Shooter und die Entwickler setzen auf das Motto „If you see it, you can drive it“. Es stehen demnach viele Fahrzeuge zur Verfügung, die für einen actiongeladenden Ritt herhalten.

Setting und Protagonist

Der Protagonist „Walker“ ist der letzte Ranger des Wastelands und ist mit todbringenden Waffen und Fähigkeiten ausgestattet. Die Welt soll gnadenlos, voller Hass und Furcht sein, während der Wille zum Überleben allgegenwärtig ist. Es handelt sich um ein dystopisches Sci-Fi-Setting, weshalb die Waffen recht futuristisch angehaucht sind. Die Welt wurde durch einen Asteroiden fast nahezu zerstört.

Er kommt mit Fertigkeiten, die sogenannten Nanotrit-Kräfte daher, die viel Spaß versprechen. Dazu zählen Antigravitationsgranaten, die Feinde an Oberflächen heran ziehen, er kann sich selber in die Luft katapultieren und ein Boomerang trennt beispielsweise Köpfe ab. Rage 2 kommt im Frühjahr 2019.

Soundtrack und mehr!

RAGE 2 wird von den Avalanche Studios und id Software entwickelt. Wir dürfen sicherlich einen soliden Shooter erwarten, der mit dem etablierten Bethesda-Qualitätssiegel abgesegnet wird. Der Publisher hat in jüngster Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie in der oberen Riege der modernen Action-Shooter mitspielen. Wir sind gespannt!

Der Soundtrack stammt übrigens von Andrew W.K., einem amerikanischen Rockmusiker. Sein Song „She Is Beautiful“ wurde beispielsweise im Film American Pie: Die nächste Generation verwendet. Es wird eine RAGE 2 Collector's Edition geben, die den Kopf des Ruckus Brecher enthält.

Hier gibt es noch mehr zu RAGE 2:

RAGE 2 Soundtrack stammt nicht von Mick Gordon

Unsere E3-Themenseite findet ihr hier!