RAGE 2 - Der Monsterkopf aus der Collector's Edition kann tatsächlich singen

RAGE 2 wird eine Collector's Edition erhalten. Als besonderes Goodie liegt sogar der singende Monsterkopf bei, den wir bereits im Trailer gesehen haben.

Die Kollegen von Bethesda haben nun kommuniziert, was in der Collector's Edition von RAGE 2 enthalten sein wird. Einige von euch werden die humorvolle Werbeunterbrechung im aktuellen RAGE 2-Trailer von der E3 sicherlich mitbekommen haben? Das Monster, das wir hier zu Gesicht bekamen, wird in der CE enthalten sein und es kann tatsächlich singen.

Alle Inhalte der Collector's Edition

Nachfolgend haben wir alle Goodies aus der Collector's Edition zu RAGE 2 in der Übersicht:

Sprechender Ruckus-der-Brecher-Kopf

Das exklusive Steelbook

Ein Collector's Edition-Poster

Digitale Bonus-Inhalte:

- Exklusive Bonus-Mission: Kult des Totengottes

- Die DOOM BFG

- Ein Mutanten-Monstertruck-Skin

- "Wasteland Wizard"-Cheat-Codes

- Fortschritts-Booster

- Nicholas Raine-Rüstung und Siedler-Pistole

- Exklusive Standarte, die am Fahrzeug flattert

Der Kopf von Ruckus dem Brecher dürfte für besonders viel Spaß bei den Käufern sorgen. Tatsächlich soll dieser an die Wand genagelt werden, wo er euch und euren Freunden sowie der ganzen Familie ein Kotelett ans Ohr labert. Und ein schönes Ständchen gibt es obendrein noch dazu - ein wahrer Monster-Buddy eben!

Aber mal im Ernst, eine witzige Idee seitens Bethesda. Nachfolgend haben wir einige Links zum RAGE 2-Angebot auf Amazon und Co. für euch eingebunden. RAGE 2 soll im Frühling 2019 erscheinen.

