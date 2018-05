Radical Heights - Update 2 bringt Scanner, der Feinde auf der Minimap anzeigt

Radical Heights erhält das nächst größere Update. Der Patch 2 bringt einen Scanner, der feindliche Spieler ortet. Diverse Neuerungen, beispielsweise am BMX-Handling, wurden ebenfalls vorgenommen.

Radical Heights könnte sich in den nächsten Monaten neben Battle-Royale-Größen wie PUBG oder Fortnite einreihen. Erst kürzlich berichteten wir über den Free-2-Play-Titel, an dem ein ehemaliger Epic Games-Entwickler tüftelt. Doch ein Kritikpunkt, der sich relativ schnell auftat, bezieht sich auf den sehr frühen Early-Access-Status. Die Entwickler von Boss Key möchten hier mit Updates entgegenwirken. Neben obligatorischen Bugfixes und Fehlerbehebungen, die sich auf die Server beziehen, gibt es noch inhaltliche Neuerungen.

Patch 2 mit Scanner und mehr!

Zudem wurde bemängelt, dass sich die Runden zu langsam entwickelten. Das zweite große Update soll ein neues Item mitbringen, das den Spielern gefallen dürfte. Es handelt sich hierbei um den Scanner (siehe unten), der feindliche Spieler auf dem Radar anzeigt. Die Anzeige bezieht sich auf einen großen Radius. Es soll dabei nur die letzte Position eines gegnerischen Spielers angezeigt werden, bevor ihr euch in Richtung des Feindes fortbewegt. So erhaltet ihr am Ende eine grobe Einschätzung, in welchem Areal sich Feinde befinden. Häufigere Gunfights drüften somit vorprogrammiert sein.

Doch das war noch längst nicht alles. Das neue Update bringt Rampen für das BMX mit. Zudem soll die Handhabung der Bikes vereinfacht werden, wenn ihr euch beispielsweise mit ihnen in der Luft befindet.

Schließlich warten noch kosmetische Items auf alle Spieler. Darunter befinden sich neue Tanzbewegungen und Frisuren. Doch nicht wundern, wenn sich alles verändert hat. Die Möglichkeiten zur Anpassung wurden in den sogenannten "Prize Room", also in das Preiszimmer verfrachtet.

Was ist Radical Heights?

Falls ihr noch gar nichts von Radical Heights gehört habt, dann empfehlen wir euch unsere Zusammenfassung. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte und womöglich möchtet ihr den Free-2-Play-Titel selbst einmal ausprobieren? Alle Infos:

