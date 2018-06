Quake Champions - Eine weitere Woche kostenlos auf Steam

Derzeit ist Quake Champions kostenlos via Steam spielbar. Die Testwoche wurde jetzt sogar nochmal um eine Woche seitens Bethesda verlängert. Demnach kann jeder den Titel ausprobieren!

Bethesda bietet Quake Champions während der E3 2018 temporär gratis zum Download auf Steam an. Das war an sich schon gute Möglichkeit, den Titel einmal ganz problemlos auszuprobieren. Und als wäre das nicht schon schön genug, gibt es jetzt sogar noch eine weitere Woche obendrauf!

Quake Champions Early-Access mit DOOM Slayer bald auf Steam

Viele möchten womöglich nicht auf den hauseigenen Client von Bethesda wechseln und wo lässt sich der neue Hero-Arena-Shooter besser ausprobieren als auf Steam?

Free-2-Play auf Steam

Tatsächlich kommt die Gratis-Week wohl recht gut an bei den Spielern, wie man unter anderem an den jüngsten Steam-Reviews erkennen kann. Falls ihr den Titel also völlig kostenlos ausprobieren möchtet, dann solltet ihr auf der entsprechenden Produktseite auf Steam vorbeischauen oder am besten direkt den Client starten und das Spiel herunterladen!

Die Free-2-Play-Week endet am 25. Juni 2018. Doch das war noch längst nicht alles! Falls ihr im Anschluss kostenfrei weiterspielen möchtet, dann ist das möglich. Das gilt für alle Spieler, die sich während der aktuellen Free-2-Play-Phase eingeloggt haben! Das kostenpflichtige Champions Pack und das entsprechende Upgrade sind derzeit für jeweils 19,79 Euro zu haben, also für circa 10 Euro günstiger erhältlich.

Quake Champions Neues Gore-System lässt getötete Helden zerbersten