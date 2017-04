Quake Champions - Unheiliger Paladin Galena im Detail

Bethesda legt auch die Quake-Serie neu auf. Mit Quake Champions erhalten wir einen neuen Arena-Shooter. Kürzlich wurde der Champion Galena vorgestellt, die als Heilerin und Kriegerin fungiert.

Während man im Hause Bethesda gerade dabei ist altbekannte Ego-Shooter-Marken wieder aufleben zu lassen, darf ein besonderer Klassiker natürlich nicht fehlen. Mit Quake Champions erhalten wir ein Reboot des Arena-Shooter-Genres und dürfen gespannt sein, was der Titel am Ende zu bieten hat.

In jüngster Zeit wurden immer wieder Details veröffentlicht. So wurde beispielsweise der Held Nyx oder gar Scalebearer angekündigt.

Doch die Riege der Champions wird noch weiter vergrößert. So gab es jüngst die Ankündigung, dass die Heilerin und Kriegerin namens Galena ihren Weg ins Spiel finden wird. Der "Unheilige Paladin" verfügt über ein Totem, das Feinden übermächtigen Schaden zufügt und euren Verbündeten neue Lebenspunkte gewährt.

Die Entwickler geben dazu an, dass sie im Alter von vier Jahren zu den Zelebraten von Volkerh als Opfer dargeboten wurde. Sie lernte von diesem Unterfangen und erkannte, dass Blut ein Urteil darstellt und die Buße das Heiligste ist. Heute ist sie dankbar und hat an großer Macht gewonnen. Sie ist zudem sehr widerstandsfähig, auch wenn es ihr an Agilität mangelt.

Das neue Quake soll noch in diesem Jahr veröffentlicht und als Free-to-Play-Game angeboten werden. Was das im Detail bedeutet, haben ihr in einer weiteren News zur Closed-Beta für euch zusammengefasst.

