Quake Champions - Neues Gore-System lässt getötete Helden zerbersten

Bethesda und id Software werkeln derzeit fleißig am Hero-Arena-Shooter Quake Champions. Der Titel befindet sich immer noch im Early-Access-Status und wird regelmäßig mit Updates versorgt. Jüngst gab es einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. In Kürze folgt das neue "Gore System".

Das neue Gore-System kommt mit neuen Körperteilen daher, die sich vollends zerbersten lassen, nachdem ein Held das Zeitliche segnet. Dabei sind die einzelnen Partien des Körpers so detailreich animiert und zusammengesetzt, dass sich der Charakter sprichtwörtlich in alle Winde zerteilt.

Quake Champions Early-Access mit DOOM Slayer bald auf Steam

Nachfolgend haben wir den offiziellen Tweet von Bethesda eingebunden. Hier seht ihr das neue Gore-System live und in Farbe. Den Kommentaren entnehmen wir, dass die Spieler recht erfreut über diese kleine Neuerung sind. Da macht der "Frag" am Ende doch sicherlich doppelt Spaß!

Wer das Spiel ausprobieren möchte, der kann dies via Steam oder dem Bethesda-Launcher tun. Das sogenannte Champions-Pack sichert euch den Zugang, es kostet derzeit 29,99 Euro.

Take a peek into the development of Quake Champions' new Gore System coming soon! #gore #quake pic.twitter.com/mAUOfiwec6