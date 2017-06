Quake Champions - Krieger namens Visor schaut durch Wände

Quake Champions wird der offizielle Reboot zum allseitsbekannten Egoshooter-Franchise. Die Riege der Kämpfer wird seitens der Entwickler weiter ausgebaut. Mit Visor kommt ein Held ins Spiel, der mit seinen Fähigkeiten sogar durch Wände schauen kann.

Erst kürzlich haben wir euch die Klasse vorgestellt, die ihre Wurzeln bereits im ersten Ableger der Quake-Reihe schlagen konnte. Der sogenannten Ranger mit seiner gelben Brustplatte hatte seinen Paradeauftritt im ersten Quake aus dem Hause id Software.

Außerdem könnt ihr euch jetzt den Unheiligen Paladin im Video anschauen. Galena verfügt ebenfalls über ein ganz eigenes Kontingent an Fähigkeiten und mit differenzierten Kämpfern möchte Bethesda für ordentlich Abwechslung in den Multiplayer-Matches von Quake Champions sorgen.

Doch nun gibt es weitere Verstärkung und die Spieler dürfen sich nun über Visor freuen. Der kybernetische Klon hat eine große Metallplatte in seinem Gesicht. Allerdings hat er dadurch im Kampf keinerlei Nachteile. Im Gegenteil, er verfügt sogar über eine Fähigkeit, mit der er durch Wände schauen kann. Mit der zusätzlichen Fähigkeit "Grasshopper" nimmt er kontinuierlich an Fahrt auf, während er dabei ist Strafe-Jumps zu vollziehen. Er wird also immer schneller und das macht es für seine Gegner nicht einfacher.

Auf der diesjährigen Quakecon soll es außerdem ein Turnier in Sachen Quake Champions geben. Das findet vom 24. bis zum 27. August in Dallas statt. Der "Large Scale Tech Test" soll zudem am 12. bis zum 21. Mai vollzogen werden. Unter folgendem Link könnt ihr euch für den Test anmelden:

Hier geht es zur Anmeldung - quake.bethesda.net !

Seitenauswahl

Infos zu Quake Champions

Quake Champions - 'Blood Covenant Arena' offiziell vorgestellt Der Arena-Hero-Shooter Quake Champions ist derzeit bei id Software und Bethesda in Arbeit. Jüngst gab es die Vorstellung einer besonderen Karte - der sogenannten "Blood Covenant ...