Quake Champions - Kostenloser Early-Access-Key für alle DreamHack-Besucher

Alle Interessenten von Quake Champions können am kommenden Wochenende einen Gratis-Key für den Hero-Arena-Shooter erhalten. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

An diesem Wochenende findet die DreamHack in Leipzig statt. Hier kommen Spieler aus aller Welt zusammen, um an drei Tagen dem Gaming zu frönen. Es finden E-Sport-Turniere statt, neue Produkte werden vorgestellt, Cosplayer sind vor Ort und alle Besucher können an Deutschlands größter LAN-Party teilnehmen - ein einziges Fest für viele Spieler!

Quake Champions Early-Access mit DOOM Slayer bald auf Steam

In diesem Jahr sind auch die Kollegen von Bethesda vor Ort, sie haben Quake Champions im Gepäck. Falls ihr vor Ort seid, könnt ihr euch einen kostenlosen Early-Access-Key zum Spiel sichern. Alle Besucher erhalten den Code im Wert von 29,99 Euro umsonst.

Vor Ort findet ihr den entsprechenden Stand in Halle 5 von Freitag 8:00 Uhr bis Sonntag um 16:00 Uhr. Die Quake Champions-LAN ist ab 18 Jahren freigegeben.

Quake Champions-Turniere

Besonders gute Spieler sollten sich zudem für die Quake Champions-Turniere anmelden (Stand 120, Halle 4). Hier könnt ihr euch in spannenden FFA-Matches mit anderen Besuchern messen. Der Finalist darf am Ende gegen K1llsen, den besten Quake Champions-Spieler Deutschlands, antreten und den Kampf mit ihm aufnehmen. Der Gewinner erhält nicht nur Early-Access-Codes zu Quake Champions, sondern auch noch diverse Hardwarepreise.

Öffnungszeiten der DreamHack:

Freitag: 10.00 - 22.00 Uhr

Samstag: 10.00 – 22.00 Uhr

Sonntag: 10.00 - 18.00 Uhr

Quelle: Pressemitteilung