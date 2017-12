Quake Champions - Held Keel, Ranked-Games, Leaderboards und Winter-Special

Und zu guter Letzt gibt es noch einen neuen Champion namens Keel. Diese wiedererweckte Kriegsmaschine kennen viele von euch noch aus Quake 3 Arena. Nun ist er wieder zurück auf dem Schlachtfeld! Mit "Grenade Swarm" wirft er Sprengstoff um sich herum, während seine passive Fähigkeit "Stockpile" die Abklingzeit seiner aktiven Zeit in Kumulation mit aufgehobenen Munitionskisten verringert. Besitzer des Champion Packs erhalten ihn kostenlos und alle anderen müssen 800 Platin im Shop investieren.

Dazu gibt es sogleich noch eine neue Arena namens Vale of Pnath, ein Schrein des Alten Gottes Ithagnal. Dieser Ort ist mit Säure umzogen und es ist äußerste Vorsicht geboten. Es ist ein perfekter Ort für 1-gegen-1-Duelle.

Doch das aktuelle Update bietet noch mehr. Im Fokus stehen beispielsweise die Ranglistenspiele und Leaderboards, die fortan für kompetitive Partien sorgen werden, in denen ihr euch mit den Besten messen könnt. Diesbezüglich wurde sogar das Fadenkreuz überarbeitet, sodass ihr nun euer eigenes Fadenkreuz aussuchen dürft - es stehen 40 zur Auswahl - und sie sogar in der Größe anpassen könnt.

Quake Champions befindet sich immer noch im Early-Access und wird kontinuierlich verbessert. Auch diverse Inhalte werden regelmäßig hinzugefügt. So dürfen sich die Spieler nun über ein passendes Update zur Winterfestlichkeit freuen. Das Winter-Special bringt einige Gegenstände ins Spiel, die ein passendes Aussehen innehalten. Es gibt animierte Farbmuster für Champions, Weihnachtsdekorationen für Burial Chamber und Corrupted Keep sowie exklusive Profilbilder und Namensplaketten für euren Avatar.

