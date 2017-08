Quake Champions - Early-Access mit DOOM Slayer bald auf Steam

Quake Champions tritt in den Early Access auf Steam ein. Das bedeutet zudem ein umfangreiches Update mit neuen Karten, Spielmechaniken und dem neuen Helden Doom Slayer.

In wenigen Tagen ist es bereits so weit. Quake Champions verlässt die Closed-Beta-Phase und begibt sich in den Early Access auf Steam. Das bedeutet auch, es kommen eine Reihe neuer Inhalte ins Spiel, die ab dem 22. August ausprobiert werden möchten.

Als besonderes Schmankerl haben sich die Verantwortlichen bei Bethesda überlegt, dass es nun an der Zeit für einen ganz besonderen Helden ist. Der Doom Slayer, auch bekannt als Doomguy oder Doom Marine, feiert sein Debüt in Quake Champions. Er verfügt über die Fähigkeit "Berserk", die den Spielern den Einsatz der Fäuste gestattet. Seine passive Fähigkeit bezieht sich auf den allseits bekannten "Double Jump".

Neue Inhalte im Early Access

Neben einem neuen Helden gibt es noch zwei Karten, die "Church of Azathoth" und "Tempest Shrine". Zudem sind Runen-Herausforderungen implementiert, die absolviert werden möchten. Ein Sprach-Chat ermöglicht die Kommunikation im Spiel und eine eine Einführung soll neuen Spieler einen einfachen Weg in den Titel gewährleisten. Schließlich gibt es noch das "Wissens-System". Hierbei handelt es sich um Schriftrollen, die in der Arena verteilt umherliegen. Wenn ihr sämtliche Schriftrollen eines Helden gesammelt habt, schaltet ihr einen besonderen Wissens-Skin für den Champion frei.

Sie ließen zudem verlauten, dass das Einbeziehen der Spieler enorm wichtig für den Entwicklungsprozess sei. Dies vereinfache die Arbeiten am Balancing enorm, was schlussendlich für alle Interessenten ein Gewinn darstellen dürfte. Demnach handle es sich bei der Early Access-Phase nicht um die finale Version.

Infos zu Quake Champions

