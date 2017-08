Purrfect Date - Die verrückte Katzen-Dating Simulation im Überblick

Purrfect Date nennt sich die verrückte Katzen-Dating Simulation, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Wir stellen euch den Titel genauer vor und haben außerdem den zugehörigen Trailer mit Ohrwurm-Potential für euch.

Der britische Entwickler Bae Team gab nun bekannt, dass er sein Spiel Purrfect Date noch in diesem Winter für PC, Mac und iOS-Geräte herausbringen wird. Unterstützt wird das zweiköpfige Team dabei von dem preisgekrönten Entwickler Bossa Studios, der hier als Publisher auftritt und unter anderem für Surgeon Simulator und I am Bread verantwortlich ist.

Purrfect Date soll der perfekte Mix aus Visual Novel, Dating Simulator und schwarzem britischem Humor sein. Verrückte Cat Ladies (und Sirs) kommen dabei besonders auf ihre Kosten, dürfen sie in dem Spiel doch Katzen daten und dabei den Geheimnissen der mysteriösen Cat Island auf den Grund gehen.

Ein Leckerli für Katzenliebhaber

Der Titel besteht aus sieben Kapiteln, während derer wir in die Rolle von verschiedenen wissenschaftlichen Mitarbeitern schlüpfen, die auf einer fast ausschließlich von Katzen bewohnten Insel leben. Flirtet mit den süßen Fellknäueln, löst Rätsel, um der dunklen Vergangenheit der Insel auf die Spur zu kommen und seid dabei auf allerlei Wortwitze gefasst, denn all das erwartet euch in Purrfect Date! Für einen gewissen Wiederspielwert ist auch gesorgt, denn je nachdem wie ihr euch entscheidet, könnte sich euer Abenteuer sehr unterschiedlich entwickeln.

Purrfect Date ist das persönliche Projekt von Bossa Studios Content Producer Oliver Hindle und seiner Freundin Ruby-Mae Roberts:

„Oliver und ich hatten einen Gammeltag und wollten gerne etwas spielen, fanden aber keinen Titel, der uns reizte. Also redeten wir darüber, welches Spiel wir in einer idealen Welt kreieren würden. Katzen, Intrigen, Dating Simulator, die Fernsehshow Lost... all diese Elemente wurden die Zutaten für Purrfect Date. In dem Spiel verschmilzt alles, was wir lieben und wird zu einer Art Liebesbrief zwischen uns (und Katzen)”, so Ruby-Mae Roberts, Mitbegründerin von Bae Team.

Ein unvergesslicher Ankündigungs-Trailer

Der verrückt klingende Titel hat euch neugierig gemacht? Dann seht euch hier denn offiziellen Ankündigungs-Trailer mit Ohrwurm-Potential an:

