Pure Farming 2018 - Spiel von Techland erscheint im kommenden März

Die Simulation zum Thema Landwirtschaft aus dem Hause Techland - Pure Farming 2018 - hat einen offiziellen Releasetermin erhalten. Wie jetzt bestätigt wurde, wird es ab dem 13. März auf den virtuellen Acker gehen.

Das Unternehmen Techland ist bisher größtenteils durch ihre Zombie-Spiele wie Dying Light aufgefallen. Doch die Polen können durchaus mehr und versuchen sich auch als Publisher. Beim ersten Titel handelte es sich um Torment: Tides of Numenera, aber damit soll noch nicht Schluss sein.

Verschiebung und Namensänderung

Schon im vergangenen Jahr präsentierte man Pure Farming 17 - eine Landwirtschaftssimulation, die durch hübsche Optik und verbessertes Gameplay dem aktuellen Platzhirschen den Thron ablaufen möchte. Nach einer Verschiebung benannte man das Spiel vor einiger Zeit in Pure Farming 2018 um und versprach eine baldige Enthüllung des Releasetermins. Dies ist jetzt geschehen und das Entwicklerstudio Iceflames und Techland kündigten an, dass es am 13. März 2018 Zeit für die Feldarbeit wird.

Ab sofort lässt sich das Spiel für den PC und die PlayStation 4 vorbestellen - die Vorbestellungen für die Xbox One starten am 17. August. Wer sich für eine Vorbestellung entscheidet, erhält eine kostenlose Karte, die euch in das Farmerleben in Bayern schlüpfen lässt. Dies ist insofern besonders, da sich die anderen im Spiel enthaltenen Regionen in Nordamerika, Italien, Japan und Kolumbien befinden. In Bayern werdet ihr demnach exklusiv in der Lage sein, Schafe zu züchten und Raps anzubauen.

Noch mehr Inhalte in der Deluxe Edition

Wer noch ein paar mehr Features möchte, kann zur Digital Deluxe Edition greifen, die drei exklusive Landmaschinen von Lindner, Gomselmash und Landini enthalten wird. Zusätzlich finden sich auch die Deutschland-Karte und ein spezielles Outfit-Paket in dieser besonderen Version wieder.

Pure Farming 2018 erscheint weltweit am 13. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

