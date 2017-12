PUBG - Zweiter Patch für Xbox One erscheint heute

Am heutigen Freitag um 10 Uhr unserer Zeit erscheint bereits der zweite Patch für die Xbox One-Version zu dem Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds. Aus diesem Grund waren die Server in den Morgenstunden offline. Mittlerweile stehen diese allerdings wieder zur Verfügung und ihr solltet euch ohne Probleme verbinden können.

Im Fokus des Updates steht vor allem die Optimierung der Performance. Außerdem haben die Entwickler kleinere Dinge in Bezug auf die Lokalisation angepasst. Die kompletten Patch-Notes findet ihr unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Am gestriegen Tag ist PUBG für den PC offiziell in der 1.0-Version veröffentlicht worden.

Xbox Players, we will be deploying a patch today at 1AM PST / 10AM CET / 6PM KST. It includes optimizations and crash fixes among other changes. You can read the patch notes here: https://t.co/2M49PF7GuK