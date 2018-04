PUBG - Zockt am Wochenende mit Xbox Live Gold gratis

Microsofts hat nun bekannt gegeben, dass Xbox-Live-Gold-Mitglieder PUBG übernächstes Wochenende kostenlos ausprobieren können. Alle erzielten Fortschritte werden beim Kauf in die Vollversion des Titels übertragen.

Seit letztem Jahr kann der Online-Shooter Playerunknown's Battlegrounds auch auf Microsofts Konsole Xbox One im Rahmen einer Preview-Version gespielt werden. Wenn ihr bereits einen Blick auf den Titel geworden habt, aber noch kein Geld ausgeben möchtet, bietet sich für euch bald die perfekte Möglichkeit.

Spielt PUBG kostenlos!

So können Besitzer einer gültigen Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft PUBG vom 19. bis zum 22. April 2018 völlig kostenlos auf der Xbox One spielen. Dabei verfügt die Version über alle Inhalte, die auch in der Vollversion enthalten sind.

Solltet ihr euch nach diesem Zeitraum für den Kauf entscheiden, werden alle bis zu diesem Zeitraum erzielten Fortschritte automatisch in die Vollversion übernommen. Einen entsprechenden Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.