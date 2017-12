PUBG - Xbox-Version im Angebot stark reduziert

Nur für kurze Zeit ist PUBG auf Xbox One stark reduziert. Nur eine Woche nach Release könnt ihr den Battle-Royale-Shooter im Angebot 25 Prozent günstiger erwerben. Es ist unklar, wie lange das Angebot gilt.

Chicken Dinner geht auch auf der Xbox One - jetzt sogar mit 30 Prozent Rabatt. Nur für kurze Zeit ist der Battle-Royale-Shooter PUBG satte 25 Prozent günstiger erhältlich.

Es ist der erste Sale für PUBG auf der Xbox One seit dem Release in der vergangenen Woche. Anstatt der regulären 29,99 Euro müsst ihr effektiv nur noch 22,49 Euro zahlen.

Momentan ist unklar, wie lange das Angebot noch gilt und wann der Preis wieder angehoben wird. Wer PUBG auf Xbox One spielen will, sollte also schnell zuschlagen!

Außerdem bekommt ihr PUBG beim Kauf einer Xbox One X völlig gratis. Wenn ihr jetzt sofort mit der besten Qualität loszocken wollt, empfehlen wir euch den direkten Kauf einer Xbox One X.

