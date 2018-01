PUBG - Xbox-Spieler erhalten 30.000 BP gratis für Lootboxen

Alle Xbox-Spieler haben nun Grund zur Freude. Die Mannen von PUBG Corp. verteilen Battle Points für Gratis-Lootboxen. Die Punkte gibt es am Anfang des nächsten Monats.

Zur Feier des Tages gibt es für PUBG-Spieler auf der Xbox One einen kleinen Bonus. PUBG Corp. und Bluehole haben einen Grund zum Feiern: Sie dürfen über vier Millionen Spieler auf der Xbox One begrüßen! Und was fällt den Entwicklern kurzerhand ein, damit die Spieler mitfeiern? Na, gratis Lootboxen für alle!

Congrats to #PUBG [T] for hitting 4 million players on Xbox! ​

As a thanks to the community, get 30K free Battle Points until 1/31. Details here: https://t.co/SNhsSH6fCB pic.twitter.com/PsH0iaVZnE — Xbox (@Xbox) 26. Januar 2018

Im Detail erhalten alle Spieler satte 30.000 Battle Points, die für Lootboxen ausgegeben werden können. Damit können dann wiederum kosmetische Items für euren Charakter freigeschaltet werden.

PUBG: Gratis-Lootboxen für Xbox-Spieler

Bis zum 31. Januar müsst ihr das Spiel erworben haben, dann erhaltet ihr die entsprechenden Punkte am 1. Februar 2018. Mit 30.000 Kampfpunkten könnt ihr diverse Lootboxen erwerben, wobei es jedoch ein paar Details zu beachten gilt.

Die Loot Crates werden mit jedem Kauf teurer, bis ihr am Ende 7000 Punkte für eine ausgeben müsst. Es können maximal sechs Kisten pro Woche erworben werden. Es empfiehlt sich, immer nur zwei bis drei Kisten pro Woche einzutauschen, um so mehr aus euren Battle Point herauszubekommen. Womöglich möchtet ihr auch nur eine pro Woche kaufen, die dann jeweils 700 Battle Points kosten, um so übers Jahr verteilt immer wieder neue Ausrüstung zu erhalten.

PUBG Blaue Zone wird noch tödlicher