PUBG - Xbox One-Version auf der gamescom

Auf der diesjährigen gamescom 2017 in Köln wird auch die Xbox One-Version von PUBG vertreten sein. Dies wurde jetzt durch ein Video von Microsoft bestätigt, das die unterschiedlichen Stände des Xbox-Bereichs zeigt.

Im Rahmen der E3 2017 bestätigten Microsoft und das Entwicklerteam von Bluehole Studios, das PUBG noch in diesem Jahr für die Xbox One erscheinen werde. Der Battle Royale-Shooter soll demnach "Launch-Exclusive" auf der Xbox One verfügbar sein und Teil des hauseigenen Early Access-Programms werden. Neben einem Video und kleinerer technischer Details gab es jedoch bisher keine weiteren Informationen.

Erster Blick auf die Xbox One-Version

Doch das scheint sich schon zur gamescom zu ändern, denn Playerunknown's Battlegrounds wird offenbar in der Xbox One-Version auf der Messe vertreten sein. Dies deutet jetzt ein von Microsoft veröffentlichtes Video an, das einen virtuellen Rundgang durch die unterschiedlichen Stände der Xbox-Booth erlaubt. Neben wenig überraschenden Spielen wie dem Piratenabenteuer Sea of Thieves und Halo Wars 2 lässt sich auch eben jenes Erfolgsspiel an einem der Stände erkennen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob es sich um eine reine Videopräsentation handeln wird oder gar eine spielbare Testversion für die Massen zur Verfügung stehen könnte.

Laut Microsoft werde PUBG enorm von den Stärken der Xbox One X profitieren und ein flüssiges Gameplay mit bis zu 100 Spielern gleichzeitig bieten. In der aktuellen Entwicklungsphase sei der Titel bereits mit 30-40 FPS spielbar - man wolle bis zum Launch jedoch noch an den Stellschrauben drehen und die Framerate erhöhen.

Die gamescom findet vom 22. - 26. August in Kön statt und wir sind natürlich auch vor Ort, um euch auf dem Laufenden zu allen Neuigkeiten rund um die kommenden Titel zu halten.

