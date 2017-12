PUBG - Wüsten-Map bis zum 1.0-Release auf Test-Servern spielbar

Damit könnt ihr die Wüsten-Map in aller Ruhe Probe zocken und die drei Waffen (Winchester, Revolver und abgesägte Schrotflinte) sowie die neuen Fahrzeuge (Jetski, Van, VW-Bus und Pick-Up-Truck) ausprobieren. Normalerweise konnten neue Updates nur wenige Tage auf den Test-Servern ausprobiert werden, nun sind es gleich anderthalb Wochen, die ihr Zeit habt, um euch einen Überblick zu verschaffen. Ab und an kann es trotzdem immer mal wieder zu kleineren Unterbrechungen aufgrund von Wartungsarbeiten an den Servern kommen.

Ursprünglich sollte die neue Wüsten-Map namens Miramar lediglich bis vergangenen Sonntag, den 10. Dezember auf den Test-Servern von Playerunknown's Battlegrounds spielbar sein. Nun haben sich die Entwickler via Twitter zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass die Test-Server bis zur Veröffentlichung der PC-Version 1.0 am 20. Dezember geöffnet bleiben.

