PUBG - Wüste und Klettern noch in diesem Jahr

Es scheint so als würde die Entwicklung von Playerunknown's Battlegrounds, aka PUBG, schnell voran schreiten. Mit immer neuen Features sorgten die Entwickler für neue Motivation bei den Spielern und weitere Neuerungen sind bereits angekündigt. So wartet die Community sehnlichst auf die Veröffentlichung der neuen Karte, die sich in einem Wüsten-Setting befinden wird und dem neuen Kletter-System, das dem Spieler eine völlig neue Art der Fortbewegung erlauben wird.

Wie Bluehole jetzt mitteilte, sollen diese Features noch in diesem Jahr erscheinen. Überraschend an der Geschichte ist, dass sie Teil der Version 1.0 werden sollen, was gleichzeitig den offiziellen Launch des Spiels bedeutet. Bisher befand sich der Titel in einer Early Access-Phase, die damit dann wohl endgültig enden dürfte. Damit sich das Team vollends auf die Fertigstellung konzentrieren kann, wird es in dieser Woche noch einen kleinen Patch geben - dann erst wieder zum Update 1.0.

Des Weiteren teilte Bluehole mit, dass die Version 1.0 auch neue Fahrzeuge und ein 3D-Replay-Feature enthalten werde, was auch für das erhöte Entwicklungsaufkommen sorge. Ebenfalls soll noch 2017 die Version für die Xbox One über das Preview-Programm von Microsoft veröffentlicht werden, wodurch das Team vollends ausgelastet sein dürfte.

Wie gewohnt wird auch die Community einen Teil zur Entwicklung der Version 1.0 beitragen können, denn Bluehole plant mindestens drei Phasen für die Test-Server. Der Grund ist recht simpel: Das Klettern und die neue Karte ändern das Spiel in seinem Ablauf so sehr ab, dass sich massenhaft Fehler einschleichen könnten, die es zu beheben gilt.

Die Phasen im Überblick:

Die erste Phase soll bereits gegen Ende Oktober bzw. Anfang November starten. Insgesamt sollen die Inhalte für mindestens zwei bis vier Wochen ausgetestet werden, um einen stabilen Ablauf zu gewährleisten.

Der neue Start der nächsten Season wurde auf den 20. Oktober verlegt. Auch hier ist der Grund recht einfach, denn die Arbeiten am Leaderboard haben sich länger gezogen als vorher vermutet wurde. Die Überarbeitung bezieht sich offenbar größenteils auf einen reibungsfreieren und flüssigeren Ablauf der Ranglisten, der bisher eher selten gegeben war. Dies soll der Fall sein, da die Anzahl der Spieler weit über dem sei, was sich das Team erhofft, bzw. erwartet habe.

Patch-Notes des Wochen-Updates

Zusätzlich gibt es, wie bereits erwähnt, in dieser Woche noch ein kleines Update, das für minimale Anpassungen sorgen wird. Die Patch-Notes wurden mittlerweile mitgeteilt und geben einen Aufschluss auf die enthaltenen Inhalte und Änderungen:

Gameplay



Decreased the Starting Island item spawn level in order to adjust the item spawn balance of the Northeast side of Erangel



Bug Fixes



Removed the fire animation in the starting airplane caused by a character being on fire when loading into the plane

Fixed a bug that enabled a character to hold a main weapon and frying pan simultaneously

Fixed a spectator mode bug of flickering weapon UI icons

Improved the alignment of aim location from the player perspective and the spectator perspective