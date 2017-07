PUBG - Das Woche 18-Update und ein neues Gewehr

Die Entwickler von Bluehole veröffentlichten die Patchnotes zum aktuellen Update der Woche 18. Es gab auch weitere Informationen zum nächsten Monatsupdate, das Anfang August ein neues Gewehr in das Spiel einfügen wird.

Playerunknown's Battlegrounds - von Fans der Einfachheit halber PUBG genannt - erhält auch in dieser Woche ein neues Update. Mit dem Woche 18-Update wurden größtenteils Bugs gefixt, die in der Vergangenheit für kleinere oder größere Probleme gesorgt hatten. Bluehole arbeite demnach auch weiterhin fleißig an der Serverproblemen, die in der letzten Zeit vermehrt auftauchten und man bittet die Community um etwas Geduld.

Patch-Notes Week 18-Update:

Bug gefixt, der dafür sorgte, dass Charaktere in Türen stecken blieben, wenn die nur teilweise zerstört wurden

Bug gefixt, der für das Erscheinen des Türen-Interaktions-UI sorgte, obwohl die Türen bereits völlig zerstört waren

Ihr könnt nun Verbrauchsmaterialien nutzen, während ihr Inventar seid und gerade nachladet

Bug gefixt, bei dem Charaktere während des Rennens keine Items aufnehmen konnten, obwohl die Loot-Animation ausgeführt wurde

Bug gefixt, bei dem Charaktere im Zuschauer-Modus wackelten, wenn sie rannten

Neues Gewehr

Neben dem aktuellen Update äußerte man sich außerdem zum kommenden Monats-Update, das um eine Woche verschoben wurde und jetzt am 3. August auf die Server aufgespielt werden soll. Neben den bereits bekannten Möglichkeiten wurde jetzt auch eine neue Waffe für den Patch bestätigt.

Die Inhalte des Monatsupdates:

First Person-Server-Optionen kommen nach NA und EU in den Solo- & Duo- Game-Modi

FOV-Regler für die First Person-Sicht wird zum Spiel hinzugefügt

Ein neues Gewehr wird zum Spiel hinzugefügt

Bisher teilte man nicht mit, um welches Gewehr es sich handeln werde. Mit einem Scharfschützengewehr dürfte aufgrund der schieren Anzahl nicht gerechnet werden. Wahrscheinlicher wäre schon eine Art Maschinengewehr oder ein Karabiner, der sich auf mittlere Distanzen fokussiert. Spätestens mit dem Update werden wir es erfahren. Welches Gewehr wünscht ihr euch für das Update?

