PUBG - Weiterer Sanhok-Testlauf in dieser Woche

Falls ihr die Dschungelkarte Sanhok in PUBG noch nicht ausprobiert habt, dann wird es noch ein viertes und letztes Mal die Möglichkeit zum Testen geben.

Wenn die PUBG Corp. nicht gerade Epic Games oder andere Firmen fürs Kopieren ihres Spiels verklagt, arbeiten sie selbstredend auch noch weiter an den Battle-Royale-Shooter. Dieser soll auf kurz oder lang als "Service" dienen und dahingehend gepflegt werden, weshalb Brendan Greene PUBG nicht als klassisches Videospiel betrachtet. Demnächst soll PUBG beispielsweise mit einer neuen Karte beglückt werden, auch wenn der finale Release noch bis Ende Juni auf sich warten lässt.

Testlauf 4 auf Sanhok

Sanhok kehrt zurück und das schon in dieser Woche. Laut Aussagen der Entwickler könnte es jedoch der letzte Test sein. Und der vierte Testlauf soll nicht erst am kommenden Wohchenende stattfinden. Bereits am 1. Juni, um 4 Uhr morgens deutscher Zeit geht es los. Im Anschluss könnt ihr Sanhok einen Besuch abstatten. Der Test wird bis zum 4. Juni stattfinden, genauer gesagt um 13 Uhr deutscher Zeit.

Danach steht der Veröffentlichung der Karte womöglich nichts mehr im Wege, die schon im nächsten Monat ihren Release feiern soll. Aktuell basteln sie an dem Interior und diversen Objekten, die sich insgesamt noch mehr an die realen Gegebenheiten des asiatischen Dschungels anlehnen sollen. Ihr benötigt zum Testen den Client für den Experimental Server, den ihr auf Steam findet, wenn ihr PUBG besitzt.