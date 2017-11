PUBG - Weitere 100.000 Cheater von Servern gebannt

Während die Entwickler von PUBG derzeit an neuen Inhalten wie der Wüstenkarte tüfteln, müssen sie sich immer noch parallel mit einem großen Problem auseinandersetzen. Die Plage nennt sich Hacker und Cheater, die das Spiel derzeit aus dem kompetitiven Gleichgewicht bringt.

Doch gegen Wallhacks und Aimbots gibt es auch Abhilfe. Das Anti-Cheat-Programm BattlEye ist ein entsprechendes Werkzeug, das im Zuge der Hacker-Problematik eingesetzt wird. Abermals konnte hiermit eine Menge erreicht werden. Via Twitter wurde nun seitens des BattlEye-Accounts kommuniziert, dass erneut an die 100.000 PUBG-Spieler für den Einsatz diverser Cheats und Hacks gebannt wurden.

After releasing new security updates last week, we banned almost 100,000 PUBG accounts this past weekend totaling over 700,000. That being said, fighting cheaters will always remain WIP and never be solved completely, especially in the most popular Battle Royale game.