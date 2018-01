PUBG - Viertes Xbox One-Update bringt FPP-Server

Heute erscheint das mittlerweile bereits vierte Update zu der Xbox One-Version von Playerunknown's Battlegrounds. Unter anderem bringt die Aktualisierung FPP-Server mit sich und schraubt an der Performance.

Nicht nur auf dem PC müssen sich Spieler noch immer mit Lags, Rubberbanding und weiteren Problemen herumschlagen, auch die Xbox One-Version hat derzeit unter einigen "Kinderkrankheiten" zu leiden. Am heutigen Montag ist bereits das vierte Update zu Playerunknown's Battlegrounds veröffentlicht worden.

PUBG Der Netzcode ist längst nicht optimal

Viertes Xbox One-Update erscheint heute

Im Fokus steht weiterhin die Optimierung der Performance sowie die Behebung von nervigen Spielabstürzen. Allerdings gesellen sich zudem einige inhaltliche Änderungen in den Titel. So könnt ihr nun beispielshalber die Zielgeschwindigkeit eures Controllers im Spiel anpassen. Weiterhin lohnt es sich jetzt noch mehr auf Gegner in Fahrzeugen zu feuern, da eure Waffen nun mehr Schaden anrichten.

Doch die wohl interessanteste Neuerung ist die Freischaltung der FPP-Server, wodurch ihr ab sofort auch in der Ego-Perspektive spielen könnt.

Xbox One: Patchnotes zu Update 4

Gameplay

Aim acceleration can now be adjusted by players via in-game option

Player weapon damage has been increased against vehicles. We will continue to monitor player feedback and telemetry and make further balancing adjustments as needed in future updates

FPP Solo matchmaking queue will be made available for NA/EU/and Oceanic servers. We will open other modes within those regions as concurrency allows

Fixed an issue that caused indoor lighting and shadows to appear too dark and blueish

Analog stick acceleration added while exiting the plane and while parachuting

Optimization

PhysX performance enhancements

Server FPS slightly increased

Client FPS slightly increased

Some VFX received slight optimizations

Option

Music on/off option added

Bug fixes