PUBG - Verlängert Microsoft die Xbox One-Exklusivität?

Laut eines Insiders, der laut eigener Angaben mit den internen Vorgängen vertraut ist, bemühe sich Microsoft die Xbox One-Exklusivität von Playerunknown's Battlegrounds zu verlängern. PlayStation 4-Spieler müssen sich also weiterhin in Geduld üben.

Im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles kündigte Brendan "Playerunknown" Green von Entwickler Bluehole an, dass der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds Ende des Jahres zeitexklusiv für die Xbox One sowie die Xbox One X erscheinen soll.

Verlängert Microsoft die Xbox One-Exklusivität?

Im Vorfeld der E3 tauchten Gerüchte auf, dass PUBG exklusiv für die PS4 veröffentlicht werden soll, schließlich überraschte Microsoft auf der E3 mit der Exklusivankündigung für die eigene Konsole. Daraufhin heißt es, dass eine PS4-Version unwahrscheinlich ist. Laut aktueller Meldungen, soll sich Bluehole allerdings weiterhin in Verhandlungen mit Sony befinden, um eine PS4-Version nach der Microsoft-Exklusivität zu veröffentlichen.

Nun gibt es weitere Hinweise darauf, dass es eine Vereinbarung geben soll, die Microsoft-Exklusivität zu verlängern. Normalerweise erscheinen bestimmte Spiele drei Monate exklusiv, damit die Leute die entsprechende Konsole bevorzugt erwerben. Nun könnte es sein, dass Microsoft die Exklusivität bis Mitte 2018 oder sogar noch länger innehat.

Microsoft selber wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern und betonte lediglich: "Das Team konzentriert sich darauf PUBG so gut wie möglich für die Xbox One sowie den PC umzusetzen."

