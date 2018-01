PUBG - Update verändert Spawnpunkte im Startbereich

Auf den Testservern von Playerunknown's Battlegrounds steht ab sofort ein neues Update zur Verfügung, um die Performance weiterhin zu verbessern. Wie den Patchnotes zu entnehmen ist, haben die Entwickler dazu unter anderem die Spawnpunkte im Startgebiet überarbeitet.

Da bisher alle 100 Spieler auf Erangel sowie Miramar zu Beginn einer Runde gemeinsam auf einer Insel beziehungsweise im Gefängnis versammelt sind, kommt es regelmäßig zu Server-Überlastungen. "Um das zu verbessern, führen wir mehrere Bereiche ein, in denen sich Spieler vor dem Rundenstart versammeln", so die Entwickler.

"Im letzten Patch haben wir Server- und Client-Performance verbessert, indem wir die Sichtdistanz regulierten, während sich die Spieler in der Luft befinden. Im aktuellen Patch verteilen wir die Pre-Match-Startpositionen weitläufiger. Vorher sind alle Leute im Prinzip an derselben Stelle gestartet, um auf den Beginn des Matches zu warten. All die Interaktionen zwischen Spielern in so einem kleinen Areal gingen stark zu Lasten der Server-Performance."