PUBG - Update sorgt für massive Probleme - Hotfix auf dem Weg

Die Freude auf das neue Monats-Update zu Playerunknown’s Battlegrounds war schon im Vorfeld gigantisch und die Spieler konnten die Veröffentlichung kaum erwarten. Auch wenn einigen Personen die neuen Lootboxen sauer aufstießen, sorgten der First Person-Modus und die neue Waffe für ein grundsätzlich positiv gestimmtes Bild.

Auf unerklärliche Weise kam jedoch alles anders und das Update sorgte für eine Menge Fehler und Probleme. So sorgte der knapp 5 Gigabyte große Patch für Komplikationen am Spiel und die Performance brach auf einigen Rechnern sehr stark ein. Um gegen diese Problematik vorzugehen, veröffentlichten die Entwickler der Bluehole Studios schon gestern zwei unterschiedliche Hotfixes, die sich einiger Fehler annahmen. Die beiden Hotfixes wogen jeweils etwa 400 Megabyte und konnten bereits den Großteil der Client-seitigen Bugs beseitigen.

Anders sieht es hingegen bei der Qualität der Server aus: Massive Lags, Rubberbanding und unkontrollierbares Teleportieren durch hohe Latenzen sorgen bis zum aktuellen Zeitpunkt für ein frustrierendes Spielerlebnis. Der Aufschrei in der Community ist groß, was höchstwahrscheinlich auch besonders daran liegt, dass sie bisher wenig Probleme gewohnt war und sich der Titel auf einem sehr guten Weg durch die Early Access-Phase befand.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von PUBG werden die Spieler weiterhin beruhigt und das Problem habe sich intern schon reproduzieren lassen. Demnach wurde ein Hotfix bereits auf die Server geschoben. Man kann nur hoffen, dass der Großteil der Server-Probleme damit behoben wird - die ersten Eindrücke sind jedenfalls positiv und die Lags scheinen wieder der Vergangenheit anzugehören.

We've pushed an hotfix to the servers that should fix the issues seen since the update yesterday. Thank you for your patience!