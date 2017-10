PUBG - Überholt League of Legends in koreanischen Cafés

Die Mannen von Bluehole dürfen sich über den Erfolg von PUBG freuen. Jüngst konnte der Titel sogar League of Legends vom Thron schubsen.

Der Kassenschlager auf Steam namens Playerunknown's Battlegrounds schlägt sich derzeit in regelmäßigen Abständen selbst in puncto Spielerzahlen. Erst kürzlich gab es sogar neue Bilder zur anstehenden Wüsten-Map zu sehen:

Zudem kam es jüngst zu einem Wechsel an der Spitzenposition in Hinsicht auf koreanische Internetcafés. Hier wird fleißig MOBA gezockt, jedoch konnte League of Legends mit 23,62% nun final vom Thron abgelöst werden. PUBG wird von 24,28% aller Besucher dort gespielt, während beispielsweise Overwatch 13,73% spielen.

Heiß diskutiert: Video zeigt Gameplay-Szenen aus dreisten China-Klon

Die Info entnehmen der koreanischen Seite Inven. Derzeit ist die Nachfrage des Spiels weiter ungebrochen. Das führte sogar so weit, dass die Entwickler kürzlich eine Destabilisierung der Server einräumen mussten. Dies sei laut Aussagen auf die unerwartet hohe Spielerzahl zurückzuführen. Alle Infos dazu in der News:

