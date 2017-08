PUBG - Über 7 Millionen Verkäufe und 600.000 gleichzeitige Benutzer

Der aktuelle Steam-Top-Titel Playerunknown's Battlegrounds hat die Grenze von 7 Millionen verkaufter Einheiten überschritten. Der Peak an gleichzeitigen Online-Spielern kann sich mit über 600.000 Usern ebenfalls sehen lassen.

Die Statistiken zu Playerunknown's Battleground sehen offenbar rosig aus. Momentan erfreut sich kaum ein anderes Spiel so hoher Beliebtheit wie der Battle Royale-Shooter aus dem Hause Blue Hole.

Wie Metro UK nun berichtet, kam es kürzlich zu einem neuen Meilenstein. PUBG verzeichnet aktuell rund 7 Millionen Verkäufe auf Steam. Das ist einem Eintrag der Webseite steamspy zu entnehmen, die alle relevanten Daten aufzeigt.

Bei einem Preis von ca. 30 US-Dollar und 7 Millionen verkaufter Einheiten ergibt das einen groben Umsatz von 210 Millionen US-Dollar für alle Beteiligten, zu denen selbstredend auch Steam zählt. Das Spiel befindet sich schon seit geraumer Zeit auf der Turmspitze der Steam-Charts.

Ebenfalls nicht uninteressant ist der Eintrag "Peak concurrent players yesterday", der mit satten 620.133 Spielern daherkommt. Dabei handelt es sich um gleichzeitig aktive Spieler. Vor einiger Zeit erreichte der Titel die magische Grenze von 500.000 gleichzeitigen Spielern. Ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht. Dazu sei gesagt, dass der Titel erst im März 2017 in die Early-Access-Phase eintrat und es noch nicht zum finalen Release kam. Auf der diesjährigen gamescom kann die Xbox One-Version von PUBG angespielt werden.

