PUBG - Über 1 Million gebannte Cheater im Januar

Offensichtlich wird das Problem mit Cheatern in dem Battle-Royale-Titel Playerunknown's Battlegrounds immer größer. Der Kampf gegen Betrüger, die anderen Spielern den Spielspaß nehmen, erscheint derzeit nahezu aussichtslos. Alleine während der Early-Access-Phase von PUBG haben sich mehr als 15 Millionen Exemplare des Titels verkauft. Entsprechend viele Spieler aber auch schwarze Schafe tummeln sich auf den Servern.

PUBG Neue Maßnahmen gegen Cheater enthüllt

Laut dem offiziellen Twitter-Kanal von "Battle Eye" sind alleine im vergangenen Januar mehr als eine Million Spieler aufgrund der Nutzung von Cheats und Hacks in PUBG gesperrt worden. Bei "BattleEye" handelt es sich um das genutzte Anti-Cheater-Programm in dem Shooter.

We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone, unfortunately things continue to escalate.