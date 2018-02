PUBG - Über 1 Million gebannte Cheater im Januar: Anti-Cheat-Update verschoben

Update: PUBG Corp. hat soeben via Twitter bestätigt, dass das Anti-Cheat-Update noch ein wenig auf sich warten lässt. Derzeit werden diverse Fehler geprüft, die während des Kompatibilitäts-Tests aufgetreten sind. Wann das Update schlussendlich erscheint, ist bisher noch nicht kommuniziert worden. Ursprünglich war es für die anstehende Woche geplant.

PC players, the patch for the anti-cheat update has been delayed, as an unexpected issue has occurred while testing its compatibility. We will soon update you when it will be released. Thank you for your understanding.