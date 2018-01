PUBG - Titelmusik jetzt via Spotify und iTunes verfügbar

Der epische Soundtrack von Playerunknow's Battlegrounds aus dem Hauptmenü steht jetzt zum Stream und Kauf via iTunes und Spotify bereit. Tom Salta zeigt sich für das Thema verantwortlich.

Darauf habt ihr sicherlich schon alle gewartet? Die Titelmusik von PUBG, die euch im Hauptmenü in reinster Harmonie entgegenklingt, ist ab sofort auch abseits vom Battle Royale-Shooter erhältlich. Somit müsst ihr nicht länger im Hauptmenü verweilen, wenn ihr in den Genuss des Soundtracks kommen möchtet.

PUBG: Musikstück von Tom Salta

Für die notorische Titelmelodie zeigt sich Tom Salta verantwortlich (oder auch als Atlas Plug bekannt). Er hat bereits am Soundtrack von Halo 2 Anniversary, Halo: The Fall of Reach (Animationsserie) oder Ghost Recon: Wildlands mitgewerkelt.

Salta gab in einem Statement zu verstehen, dass es eine "aufregende Herausforderung" gewesen sei, die Natur des spannenden Shooters musikalisch einzufangen.

"Ich hoffe, dass sich die Fans genauso sehr wie ich daran erfreuen werden, als ich es geschrieben und produziert habe!"

Falls ihr den Titel hören respektive erwerben möchtet, dann könnt ihr ihn beispielsweise via iTunes kaufen. Und wenn ihr Spotify besitzt, könnt ihr den Song ebenfalls in der App anhören.

