PUBG - Testserver wieder online und Größe der Xbox One-Version bekannt

Die Testserver der neuen PUBG-Inhalte wurden reaktiviert. So erhalten die Spieler erneut die Möglichkeit, die neuen Inhalte vorab auszuprobieren und potenziell an der Realisierung diverser Probleme mitzuhelfen, bevor sie behoben werden können. Außerdem scheint die Größe der Xbox One-Version geleakt zu sein.

Heute Morgen sind die Testserver für PUBG wieder freigeschaltet worden. Alle PC-Spieler können nun die neuen Inhalte wie das Volting ausprobieren. Auch ersichtlich ist beispielsweise das neue Benutzerinterface, das generalüberholt wurde.

Kill-Cam in PUBG

Der Testserver stellt zudem die sogenannten Kill-Cams vor, die eure Feinde aufdecken, nachdem euer ganzes Squad ausgelöscht wurde. Ihr seht hier nochmal die letzten Sekunden aus der Perspektive eures Gegners. Die zweite Testphase wird am 1. Dezember 2017 enden. Den vollständigen Changelog zum neuen Update findet ihr auf Steam. Nachfolgend ein Beispiel der neuen Kill-Cam.

Größe der Xbox One-Version

Wie Windows Central nun berichtet, sollen Retail-Platzhalter für die Xbox One-Version von PUBG nun einige Infos bereithalten. So soll sogar die Größe des Spiels auf der zugehörigen Verpackung stehen. Der Eintrag "up to 30 GB" scheint ziemlich eindeutig zu sein. Natürlich handelt es sich hierbei um einen groben Rahmen und am Ende könnte sich noch etwas ändern. Und dennoch solltet ihr, falls nötig, schon mal ein wenig Platz auf eurer Festplatte sichern, denn 30 Gigabyte sind je nach Fülle der Festplatte nicht unbedingt wenig. Der Titel soll bereits am 12. Dezember 2017 für die Xbox One erscheinen.

