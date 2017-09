PUBG - Test Server sind online und neue Nebel-Bilder

In dieser Woche erscheint ein weiteres Update zu Blueholes Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds. Dieses wird neben einer neuen Waffe (Selbstladegewehr Ruger Mini-14) zudem neblige Wetterbedingungen mit sich bringen.

Bisher gab es, bis auf ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Teaser-Bild, noch keine speziellen Infos dazu. Nun haben die Entwickler auf Twitter Screenshots der Karte Erangel in Neben gehüllt gezeigt. Während Gewitter und Regen in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass Gegner oft nur schwer zu hören waren, werden es nun vor allem Scharfschützen schwer haben.

We'll have our next update's patch notes for you tomorrow, but for now, here's a better look at our new Foggy Weather Effect! pic.twitter.com/w8v9zphrgi