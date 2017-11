PUBG - Termin der Xbox One-Version bekannt

Die Verantwortlichen hinter dem Online-Shooter Playerunknown's Battlegrounds haben nun bekanntgegeben, wann genau die Xbox One-Version erscheinen wird. Außerdem soll Ende Dezember die 1.0-Version zu PUBG für den PC veröffentlicht werden.

Derzeit befindet sich der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds noch bei Steam im Early Access. Seit der diesjährigen E3 in Los Angeles ist aber bereits klar, dass der Titel auch für Microsofts Xbox One sowie Xbox One X erscheinen wird.

Termin der Xbox One-Version bekannt

Bisher hieß es aber nur, dass die Konsolen-Version noch in diesem Jahr erscheinen wird. Nun haben sich die Verantwortlichen zu Wort gemeldet und einen offiziellen Erscheinungstermin der Early Access-Version von PUBG für die Xbox One bekanntgegeben.

Demnach steht das Spiel ab dem 12. Dezember 2017 im Xbox Game Preview-Programm zur Verfügung. Laut der Entwickler möchte man die Xbox One-Fassung zwar mit demselben von der Community vorangetriebenen Fokus entwickeln, der bereits auf dem PC verwendet wird. allerdings wird sich die Spielerfahrung Xbox One-Fassung ein wenig von der PC-Version unterscheiden.

Weiterhin wird die Xbox One-Version als "Console Launch Exclusive" betitelt, wodurch also noch Hoffnung besteht, dass auf kurz oder lang auch PlayStation-Besitzer eine entsprechende Version erhalten.

Interessant für PC-Spieler: Die 1.0-Version von Playerunknown's Battlegrounds soll Ende Dezember für den PC veröffentlicht werden. Für die PC- sowie die Konsolen-Version wird es unterschiedliche Roadmaps geben. Die Xbox One-Fassung wird drei limitierte, kosmetische Pakete erhalten. Dabei handelt es sich um das "Warrior Pack", das "Accessory Pack" sowie das "Tracksuit Pack".

Seitenauswahl

Infos zu PUBG

PUBG - Wüste und Klettern noch in diesem Jahr Die Entwickler von Bluehole haben Einblick in die Pläne für das restliche Jahr 2017 gegeben: Demnach plane man noch in diesem Jahr die Version 1.0 zu veröffentlichen, die sowohl die neue ...