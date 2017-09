PUBG - Spieler gewinnt Runde, ohne am PC zu sein

Ohne überhaupt am PC gewesen zu sein, hat ein Spieler den Sieg bei Playerunknown's Battlegrounds geholt. Wie das möglich ist, verraten wir euch in unserer News.

Die perfekte Taktik scheint es in dem Battle-Royale-Titel Playerunknown's Battlegrounds anscheinend nicht zu geben. Mal verhilft eine Pfanne zum Sieg, mal schafft es ein Spieler ohne einen Kill die Runde zu gewinnen und ein anderes Mal ohne überhaupt in irgendeiner Art und Weise in die laufende Partie mit einzugreifen.

Spieler gewinnt Runde, ohne am PC zu sein

Genau dies ist dem PUBG-Spieler Mysterion157 passiert, der während einer Runde Battlegrounds zum Essen gerufen worden ist. Doch anstatt die aktuelle Partie zu beenden, legte dieser seine Spielfigur in eine Badewanne, öffnete die Karte und startete die Aufnahme.

Als der Spieler zurückkam, empfing ihn die überraschende Nachricht, dass er die Runde tatsächlich gewonnen hatte - ohne auch nur einen anderen Spieler zu töten oder sich überhaupt aus der Wanne bewegt zu haben. Die im Spielverlauf zunehmend kleiner werdende Zone endet zufällig genau bei dem Haus mit der Badewanne, die Myterion als Versteck ausgewählt hatte. Unterhalb dieser Zeilen haben wir für euch das entsprechende Video im Schnelldurchlauf eingebunden.

Es gibt also unzählige Möglichkeiten eine Partie für sich zu entscheiden, selbst man mal gar nicht am PC sitzt, ist ein Sieg theoretisch möglich.

