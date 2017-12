PUBG - So steigert ihr die Performance der Xbox One-Version

Via Reddit kam es jüngst zu einer Entdeckung, die allen PUBG-Spielern zusagen dürfte. Die User wollen mit einem Trick die Performance der Xbox One-Version gesteigert haben. Diverse Stimmen bestätigen eine konstantere Framerate auf der Konsolen.

Der Release der PUBG-Version für die Konsole Xbox One verlief nicht sonderlich reibungslos. Viele Spieler beklagen Performance-Einbrüche und schlechte FPS-Zahlen. Teilweise bricht das Spiel bis auf 4 FPS herunter.

PUBG Läuft auf Xbox One teilweise nur mit 4 FPS

Performance der Xbox One-Version steigern

Auch wenn in Zukunft noch einige Verbesserungen aufgefahren und technische Mängel seitens Bluehole behoben werden müssen, gibt es jetzt erste Anhaltspunkte, wie ihr die Leistung des Titels vorerst steigern könnt.

Findige Spieler haben einen Trick herausgefunden, wodurch alle Xbox One-Spieler eine gesteigerte Performance erfahren dürfen. Der Clou im neuesten Reddit-Eintrag handelt von der Deaktivierung der Aufnahme-Funktion der Xbox One. Also was müsst ihr dafür tun?

Aktiviere deine Xbox One oder Xbox One X

Öffne die "Einstellungen"

Gehe zum Reiter "Voreinstellungen"

Deaktiviere "Spiele mit Game DVR aufzeichnen"

Deaktiviere "Streaming-Wiedergabe zulassen"

Erhöhte und konstante FPS-Zahl in PUBG

Einige User haben via Reddit gepostet, dass dieser kleine Trick eine Auswirkung hat und damit eine stabilere Framerate gewährleistet wird. Wenn der Titel eines Tages optimiert wird, könnte seitens der Spieler über eine Reaktivierung nachgedacht werden. In den User-Postings des Beitrags ist primär von der regulären Xbox One die Rede.

Doch auch auf der Xbox One X soll sich diese Einstellung auswirken. Der User WXJLTonight schreibt beispielsweise, dass sich die Lobby in PUBG geschmeidiger anfühle und er keine großartigen Framerate-Drops mehr vernehme. Er spricht sogar von einer konstanten Framerate. Zudem sei das Aufploppen und Nachladen der Texturen damit ein Stück weit zurückgegangen und somit ein angenehmeres Spielgefühl gegeben.

PUBG Brendan Greene über den aktuellen Stand der Xbox One-Version