PUBG - Skins für Waffen offiziell angekündigt

Ein Feature, das scheinbar schon lange in Planung war, findet schlussendlich Einzug in PUBG. Die Waffen können fortan mit Custom-Skins bestückt werden, die sich in Lootboxen auffinden lassen.

Die Mannen von PUBG Corp. haben nun hochoffiziell die kommenden Skins vorgestellt, die ihr als Spieler zukünftig euren Waffen verpassen könnt. Auch wenn die Waffen-Skins bereits vor Kurzem seitens Data-Miner geleakt wurden, gibt es nun von offizieller Seite die entsprechenden Infos.

Lootboxen mit Waffen-Skins

So wird es neue Lootcrates in PUBG geben, die Triumph Crates und die Raider Crates, die ausschließlich mit Waffen-Skins bestückt sein werden. Die Triumph Crates lassen sich außerdem nur mit einem Schlüssel aufschließen. Die Keys können auf dem Steam-Marktplatz erworben werden. Die Raider Crates könnt ihr ohne Weiteres öffnen.

Im Reiter "Customization" findet ihr in Zukunft dann nicht nur einen Platz für die Kleidung, sondern auch noch ein Auswahlfenster für eure Skins, wo ihr alle Waffen im Detail mit den entsprechenden Optik versehen könnt.

Im Spiel sieht es am Ende so aus, dass alle Waffen über den Standard-Skin verfügen, solange sie niemand mit einem Custom-Skin aufgehoben hat. Wenn dies geschieht, bleibt die Waffe dauerhaft, also in der Runde auch nach dem Ableben jenes Spielers, mit der Farbe bestückt. Auf dem Testserver kann das neue PUBG-Feature bereits getestet werden.