PUBG - Savage-Karte erhält Squads und weitere Änderungen auf dem Testserver

Der Test-Build zur neuen Savage-Map in PUBG erhält ein Update. Die Entwickler haben einige Änderungen bekanntgegeben, die wir nachfolgend für euch eingebunden haben.

Derzeit findet ein PUBG-Test statt, der die neue Karte Savage beinhaltet. Die Testserver laufen auf Hochtouren und die Entwickler haben bereits die ersten Änderungen angekündigt, die sich mitunter auf das Spieltempo beziehen.

PUBG Corp. möchte den Squad-Support in einem aktualisierten Test-Build einfügen, der bereits in wenigen Minuten online gehen soll. Aktuell sind die Server offline, aber der angegebene Zeitrahmen dürfte in Kürze ein Ende finden. Eine entsprechende Duo-Funktion wird es nach wie vor nicht geben. Zumindest können die Spieler aber bald im Squad durch den Jungle streifen und müssen nicht mehr nur in Solo-Games kämpfen.

Blaue und rote Zone angepasst

Die Entwickler geben zu verstehen, dass es diesbezüglich zu einigen Wartezeiten kommen kann, da es im Vergleich verhältnismäßig wenig Spieler auf dem Testserver gibt. Zudem verarbeiten sie das Feedback der Spieler. So soll künftig von Anfang an (bereits im Flugzeug) angezeigt werden, wo die blaue Zone sein wird. Außerdem soll sich die Zone in der Anfangsphase nun schneller auf Savage bewegen.

Die Spieler stören sich zudem an der Größe der roten Bombenzone. Die Größe wird vorerst nicht angepasst, aber dafür wird die Schussfrequenz und damit auch die Anzahl der Explosionen verringert. Vans spawnen nun seltener und dafür das Motorrad häufiger. Das Motorrad mit dem Beiwagen wird entfernt. Die Spawnrate der Waffen und Items in Gebäuden und Hütten wurde zudem angepasst.

Bis zum 5. April habt ihr noch die Möglichkeit, die neue Jungle-Karte "Codename: Savage" auszuprobieren. Vorausgesetzt ihr verfügt über einen Key, der für die Teilnahme erforderlich ist.

