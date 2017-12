PUBG - Release von Update 1.0 ist da

Die PUBG Corporation feiert den Release von PUBG 1.0. Das neue Update ist ab sofort auf Steam erhältlich. Der Download des Patch ist wie immer kostenlos.

Mit viel Spannung wurde der Release der Vollversion erwartet, nun ist er endlich da: Ab sofort steht das neue PUBG Update 1.0 zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Mit Update 1.0 verlässt PUBG am PC endlich den Status des Early Access. Fortan darf sich PlayerUnknown's Battlegrounds als vollwertiges Spiel bezeichnen.

PUBG 3 unverschämte Kopien fürs Handy

Erst PUBG-Wartungsarbeiten, dann Vollversion

Seit 1 Uhr morgens befanden sich die Live-Server von PUBG im Status der Wartungsarbeiten. Auch die Test-Server gingen im Zuge dessen offline und konnten nicht länger betreten werden.

Zur Enttäuschung aller Spieler in Europa wurde Update 1.0 doch nicht wie geplant am 20. Dezember veröffentlicht. Aufgrund der Zeitverschiebung bekommen wir den Release erst am heutigen 21. Dezember um 8 Uhr deutscher Zeit mit.

Mögliche Server-Probleme zum Launch

Die PUBG Corporation hofft mit der Veröffentlichung von PC-Version 1.0 auf einen möglichst reibungsvollen Übergang. Auf Twitter verkündete das Unternehmen, dass man hart an einem flüssigen und erfolgreichen Launch arbeiten werde.

Dennoch kann es zum Release von PUBG 1.0 zu Problemen kommen, besonders in Sachen Server-Performance. Mehrere Millionen Spieler werden das Update gleichzeitig herunterladen und auf die Server stürmen wollen. Es kann deshalb zu Abstürzen, Offline-Phasen und Verbindungsproblemen kommen.

PUBG Auswahl der Karten wegen Spieler-Feedback angekündigt

Neue Features in Update 1.0

Die offizielle Veröffentlichung von PUBG wird mit Spannung erwartet. Der Battle-Royale-Shooter gilt als der Überraschungserfolg des Jahres und konnte zeitweise mehr als 3 Millionen Spieler gleichzeitig in seine heißen Multiplayer-Gefechte locken.

Neun Monate lang war PlayerUnknown's Battlegrounds lediglich als Early-Access-Titel auf Steam spielbar, brach aber dennoch alle Rekorde. Der Erfolg scheint ungebrochen und dürfte mit dem Release von Patch 1.0 weiter ansteigen. Folgende Features sollen das Update ausmachen:

Neue Ranglisten-Saison

Release der Wüsten-Karte Miramar

Deutliche Performance-Steigerungen

Patchnotes zu PUBG Update 1.0

Der Download ist satte 12,6 Gigabyte groß und sollte automatisch gestartet werden. Ihr findet die langen und ausführlichen Patchnotes hier.

Zur Feier des Tages bekommt jeder Spieler das Winner-Winner-Chicken-Dinner-Shirt gratis. Wichtig: Das Update gilt nicht für die Xbox One, deren Version bis 2018 im Early Access verbleibt.

Was ist PUBG?

PlayerUnknown's Battlegrounds, verkürzt PUBG genannt, ist ein Battle-Royale-Shooter des südkoreanischen Studios Bluehole. Die Entwicklung wird von Brendan Greene geleitet, der zuvor einige Mods des selben Genres für die Arma-Serie entwickelte.

100 Spieler landen dabei auf einem Gebiet und müssen anschließend Ausrüstung und Waffen finden. Nach einer kurzen Startphase wird die PVP-Phase aktiviert, in der die Spieler gegeneinander spielen. Der Bereich, in dem sich die Spieler aufhalten können, wird dabei stetig verkleinert. Der letzte überlebende Spieler gewinnt eine Partie.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.