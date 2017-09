PUBG - Ist das die reale Kartenvorlage für den Battle Royale-Shooter?

Ein findiger Reddit-User hat einen realen Kartenausschnitt gefunden, der aus dem wunderschönen Dänemark entspringt und der Karte Erangel zu ähnel scheint. Verblüffend viele Details stimmen mit der PUBG-Map überein.

Die Karten von PUBG sind derzeit in aller Munde. Erst heute berichteten wir über eine interaktive Karte der Community, die euch die Spawn-Rate und die Dichte des Loots aufzeigt. Möglicherweise dürfte sie für den einen oder anderen Spieler von Nutzen sein. Wir haben alle Details dazu in der folgenden News:

Doch damit noch nicht genug. Der Reddit-User ClickbaitDetective hat jüngst ein bemerkenswertes Bild via Reddit geteilt, das für Aufsehen sorgte. Dabei handelt es sich um eine Insel, die so in Wirklichkeit existiert und aus der Luft der Karte Erangel aus PUBG zu ähneln scheint. Er selbst gibt an, dass die Insel aussehe, wie eine kleine Version von Erangel, und die Community scheint es ähnlich zu empfinden.

Hier geht es zum Bildausschnitt aus der Luft!

Die Reddit-Community kommt wie gewohnt auf lustige Ideen. So gibt n00bzilla an, ein Paintball-Turnier mit 100 Leuten wäre eine witzige Angelegenheit, nachdem man die Insel und ein Flugzeug gemietet hätte.

Reale Inselgruppe in Dänemark

Tatsächlich handelt es sich hierbei um die Insel Christiansø in Dänemark. Bei der unteren Halbinsel handelt es sich um Frederiksø, die an Christiansø angrenzt. Sogar die Spawn-Insel ist mit von der Partie, die sich hier Østerskær nennt. Ob das nur ein Zufall ist?

Die Reddit-Community ist sich sicher, dass hier ziemlich viele Punkte übereinstimmen und dass das kein Zufall sein kann. Möglicherweise diente der Kartenausschnitt bzw. Inselgruppierung Dänemarks also als Inspiration. Lasst uns unterhalb dieser News in der Kommentarsektion darüber spekulieren. Hier könnt ihr einen Blick auf die Inseln via Google Maps werfen! Wir haben den Ausschnitt unterhalb der News zudem für euch eingebunden:

