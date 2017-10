PUBG - Preis eines roten Bandanas liegt bei 1000 US-Dollar

Das rote Bandana, also PLAYERUNKNOWN's Bandana, das es im Communitymarkt von Steam zu kaufen gibt, hat kürzlich die Marke von 1000 US-Dollar überschritten. Der Preis des PUBG-in-Game-Schals stieg exponentiell in den letzten Monaten an.

In Verbindung mit PUBG kam es jüngst wieder zu einem bemerkenswerten Vorfall, wie Kotaku nun berichtet. Spieler haben das rote Bandana im Markt von Steam angeboten. Das Ergebnis der Auktion ist ein Erlös von 1.000 US-Dollar. Der Preis ist in den letzten Monaten exponentiell in die Höhe geschossen.

So ist es im Detail möglich mit den Items, die ihr aus den Loot-Crates erhaltet, aus PUBG zu handeln. Auf Steam gibt es einen hauseigenen Marktplatz für diverse Gegenstände wie beispielsweise Sammelkarten. Auch in-game-Gegenstände können erworben werden. Als großes Beispiel fluktuiert der Markt in Hinsicht auf die CS:GO-Waffen-Skins enorm. Auch hier kam es schon zu bemerkenswerten Ausschreitungen.

PLAYERUNKNOWNS's Bandana

Hin und wieder kommt es diesbezüglich also zu vereinzelten Ausschlägen, wenn besondere Skins nur sehr selten angeboten werden und sie insgesamt sehr rar gesät sind. Derzeit ist der Marktplatz mit Items aus PUBG befüllt und das Interesse der Käufer ist denkbar groß.

So beinhaltet eines der Loot Crates ein rotes Bandana, das dem Set von PlayerUnknown entspricht. Vorbesteller von PUBG haben diese Loot Crate erhalten, wenn sie die Deluxe Edition für 40 US-Dollar erworben haben. Insgesamt ist der Preis des roten Bandanas dann effektiv in die Höhe geschossen. Angefangen mit 20 US-Dollar und im Juli auf 230 US-Dollar angestiegen, wuchs der Preis im September erst auf 700 US-Dollar an, bevor es schließlich vor wenigen Tagen die Marke von 1000 US-Dollar überschritten hat.

