PUBG - Patch ermöglicht 3-Mann-Squads

Der Battle Royale-Shooter PUBG erhält auch nach der Veröffentlichung von Version 1.0 noch weitere Updates, die das Spiel verbessern sollen. Kürzlich haben die Entwickler via Twitter eine kleine, aber nicht minder wichtige Ankündigung getätigt.

Der aktuelle Patch bezieht sich auf das Squad-System. Hier wird es fortan möglich sein, dass sich die Spieler alleine, zu zweit oder sogar zu dritt anmelden können, ohne Rücksicht auf das Matchmaking-System nehmen zu müssen. Das heißt, ihr könnt euch fortan in spannende Squad-Fights stürzen und wenn ihr mit einem 3-Mann-Squad gegen 4-Mann-Squads antreten möchtet, sagt das System nicht mehr, dass ihr das nicht könnt.

Xbox players, we will be deploying a patch at 3AM PST / 12PM CET to allow you to enjoy Squad mode in all the ways possible.



You will now be able to play Squad mode as a 1, 2, or 3-man squad without having to matchmake with other players.