PUBG - Offizieller Titel der Xbox One-Version enthüllt

Das australische Rating-Board gab jetzt indirekt den offiziellen Titel der Xbox One-Version von PUBG bekannt. Demnach wird die Umsetzung einen deutlich längeren Namen spendiert bekommen.

Wenn es um den Bereich der Battle Royale-Shooter geht, kommt man zum aktuellen Zeitpunkt wohl kaum an Playerunknown's Battlegrounds aus dem Hause Bluehole vorbei. Unter der Leitung von Brendan 'Playerunknown' Greene, der bereits die Battle Royale-Mod für die Militärsimulation ARMA entwickelte, schob sich das südkoreanische Unternehmen kurzerhand auf Platz 1 der Steam-Charts und bricht allerlei Rekorde.

Noch längerer Name als bisher

Bis dato ist das Spiel nur via Early Access bei der Videospielplattform Steam erhältlich und bekommt stetig frische Updates, die Verbesserungen und Neuerungen in das Spiel einführt. Die Konsolenfraktion ging jedoch bisher leer aus, doch wie Microsoft im Rahmen der E3 2017 bestätigte, soll sich das bis Ende des Jahres ändern und das Spiel vorerst konsolenexklusiv für die Xbox One erscheinen.

Viele weitere Informationen gab es bisher nicht und aus der spielbaren Version von der gamescom ging hervor, dass der Titel im Endeffekt baugleich zur PC-Version sein dürfte. Wie jetzt jedoch indirekt bestätigt wurde, wird zumindest der Name offiziell erweitert und damit noch länger als der bisherige Titel. Laut dem australischen Rating-Board wird das Spiel endgültig den Titel 'PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS: THE ULTIMATE LIFE & DEATH FIGHT' tragen. Der Untertitel wurde bisher zwar auch zu Werbezwecken für die PC-Version genutzt, doch als offizieller Name trat er dort bisher nicht auf.

Warum das Spiel diesen längeren Titel erhält und ob dieser schlussendlich auch wirklich im Xbox-Store so zu finden sein wird, ist bisher noch unbekannt. Jedenfalls dürfte irgendwann die maximale Zeichenanzahl eines Produkttitels erreicht werden und wer weiß - vielleicht plant Bluehole, auch den Rekord des längsten Videospieletitels aller Zeiten zu brechen.

Seitenauswahl

Infos zu PUBG

PUBG - Weitere Gespräche mit Sony zur PS4-Umsetzung Offenbar befindet sich Bluehole weiter in Verhandlungen mit Sony, um Playerunknown's Battlegrounds auch für die PlayStation 4 zu veröffentlichen. Dies wurde erneut in einem Porträt des ...