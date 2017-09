PUBG - Neues Fahrzeug bekannt - mit dem Bulli nach Rozhok

Creative Director Brendan Greene hat bei Twitter ein neues Fahrzeug vorgestellt, das in Kürze in den Battle-Royale-Titel integriert werden soll. Dabei handelt es sich um einen VW-Bus, der unter Liebhabern auch als Bulli bekannt ist.

Der Shooter Playerunknown's Battlegrounds bietet bereits eine Vielzahl an Fahrzeugen, um möglichst schnell von A nach B zu gelangen und die tödliche Zone hinter sich zu lassen.

Neues Fahrzeug bekannt - mit dem Bulli nach Rozhok

Spieler, die gerne den Fahrtwind im Gesicht spüren, greifen wahlweise zu dem Motorrad mit oder ohne Beiwagen beziehungsweise dem Buggy. All diese Vehikel sind allerdings ziemlich laut, unsicher und können eben nicht den ganzen Trupp transportieren. Da empfiehlt sich eher der berühmt berüchtigte Dacia, der einem ganzen Squad aus vier Spielern Platz und ein wenig Schutz bietet. Soll es aber auch mal durchs offene Gelände oder einen Berg hoch gehen, ist der SUV in jedem Fall die beste Wahl. Hier passen genügend Mitspieler hinein, das Fahrzeug hält auch leichtem Beschuss stand und der Motor ist nicht ganz so laut wie der von dem Buggy oder des Motorrads.

Brendan Greene kündigt neues Fahrzeug an

Creative Director Brendan Greene alias Playerunknown hat nun via Twitter verraten, dass das Team derzeit an drei neuen Vehikeln werkelt. Das erste Fahrzeug davon hat Greene nun mithilfe eines Screenshots vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen VW-Bus, der auch als Bulli bezeichnet wird. Sonderlich schnell ist der Kastenwagen nicht, dafür dürfte aber das gesamte Team samt genügend Ausrüstung und eines Picknickkorbs darin genügend Platz finden. Einer lustigen Klassenfahrt mit dem Bulli steht also im Grunde genommen nichts mehr im Wege.

I mentioned we’re working on 3 new vehicles for @PUBATTLEGROUNDS in my AMA earlier this week. Today I’m excited reveal the first of these... pic.twitter.com/OkiDN3Me5Q — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 22. September 2017

Welche anderen Fahrzeuge in Kürze in den Titel integriert werden, ist bislang noch unklar. Der VW-Bus wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Update zu Battlegrounds mit an Bord sein.

Welche Fahrzeuge wünscht ihr euch in Zukunft für Playerunknown's Battlegrounds? Schreibt uns eure Vorschläge und Ideen gerne in die Kommentare weiter unten.

