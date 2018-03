PUBG - Neues Event-Update bringt wechselnde Spezial-Modi in Spiel

PUBG erhält einen speziellen Modus, der zeitbegrenzte Events beinhalten wird. Am Anfang wird es einen 8-Spieler-Squad-Modus (Double Rifle) geben. Hinweise auf den 2. Event-Modus sind ebenfalls schon preisgegeben worden.

Die Mannen von PUBG Corp. und Bluehole haben eine neue Idee für ihr Battle-Royale-Spiel PUBG. Ein neues System soll fortan den Event-Modus beinhalten. Das bedeutet für die Spieler, dass sie regelmäßig vorgefertigte Custom Games serviert bekommen, die dann hochoffiziell als Event spielbar gemacht werden. Also eine voreingestellte Variante der Custom Games, die sich jedes Mal im Detail unterscheidet.

Die Entwickler wollen diese Events zum Experimentieren zweckentfremden. Für alle Spieler bedeutet das eine Battle-Royale-Erfahrung der etwas anderen Art - falls ihr im Vorfeld nicht ohnehin schon diverse Custom Games gespielt habt. Für letztere Spieler bleibt die Frage offen, ob die Erfahrung so grundverschieden wird. Aber wir können nicht verkennen, dass es sich immer noch um Public Matches handelt. Die Entwickler geben zudem an, dass es nicht nur das sein soll. Es soll auch neuen Content geben, der dann zeitbegrenzt für diesen Event-Modus angeboten wird, exklusiv. Spätestens das dürfte einen adäquaten Anreiz bieten.

Das erste zeitbegrenzte Event ist auch schon auf dem Weg. Hierbei handelt es sich um einen 8-Spieler-Squad-Modus (TPP auf Erangel), der euch und sieben weitere Kameraden in den Kampf schickt. Zudem ist hier die Spawnrate für Gewehre verdoppelt. Sniper dürften also auf ihre Kosten kommen. Im Hauptmenü könnt ihr künftig auswählen, ob ihr ein normales Match oder ein "Event"-Match spielen möchtet.

2. Event mit Leuchtpistole

So oder so dürfte die Konkurrenz Fortnite: Battle Royale hier großen Einfluss genommen haben, die solche Events schon seit den Anfängen des Spiels anbieten. Die Entwickler von PUBG versprechen abschließend ein paar aufregende Events und wir dürfen nur gespannt sein, wie die Spieler es am Ende aufnehmen. Abschließend gibt es noch einen kleinen HInweis auf das nächste Ereignis, den wir nachfolgend für euch eingebunden haben. So wird das 2. Event eine Leuchtpistole beinhalten. Die Runden verlaufen übrigens ohne Rang, allerdings werdet ihr am Ende eines Matches trotzdem BP erhalten.