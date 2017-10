PUBG - Neuer Rekord - PUBG schlägt sich selbst

Immer und immer wieder purzeln die Rekorde bei Entwickler Bluehole und dem Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds. Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass sich die Verantwortlichen über einen Allzeit-Rekord freuen durften.

So waren am Wochenende vor zwei Wochen 1,34 Millionen Spieler gleichzeitig in PUBG aktiv. Dies hat bisher kein anderes Spiel auf Steam erreicht. Dota 2 hielt den Rekord von etwa 1,3 Millionen gleichzeitigen Spielern über viele Jahre hinweg.

Da stellt sich die Frage, welcher Titel es in diesem Jahr überhaupt noch mit Battlegrounds aufnehmen kann? Im Grunde kann es PUBG momentan nur mit sich selber aufnehmen. Erst am vergangenen Wochenende wurde ein neuer Bestwert aufgestellt. Mehr als 1,5 Millionen Spieler tummelten sich gleichzeitig auf den Servern und durchbrachen damit einen weiteren der unzähligen Meilensteine. Insgesamt waren es 1.523.179 Spieler. Zum Vergleich: Dota 2 hielt lange Zeit den Rekord mit 1.291.328 Spielern. Ein Counter-Strike: Global Offensive kam im April 2016 auf ein Hoch von 850.485 Spielern.

PUBG now over 1.5m PCCU on Steam.



The number of MAU's for the game is extremely high compared to total sales.



Very impressive. pic.twitter.com/1zK2HdzeaO