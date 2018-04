PUBG - Neuer Event-Modus Tequila Sunrise nur mit Shotguns und Nahkampfwaffen

PUBG Corp. hat einen neuen Event-Modus angekündigt, der Tequila Sunrise lauten wird. Es sollen nur Schrotflinten und Nahkampfwaffen auf Miramar zur Verfügung stehen.

Erst kürzlich konnten sich die PUBG-Spieler an einem Event beteiligen, der eine eigens kreierte Leuchtpistole ins Spiel brachte. Beim Auffinden und Abschuss der Flare Gun erhielten die Spieler ein Carepaket zu ihrem Platz geschickt.

PUBG Neuer Event-Modus "Flare Gun", das müsst ihr wissen!

Ganz so exotisch wird es im neuen Event-Modus "Tequila Sunrise" nicht, aber dafür machen wir einen Sprung in etwas wärmere Gefilde. Miramar wird als Location für den dritten Event-Modus herhalten. Es werden hier nur Schrotflinten und andere Nahkampfwaffen zur Verfügung stehen. Beides hat eine viermal so hohe Spawnrate. Die Spieler müssen sich in 4-Mann-Squads ans Ziel schießen oder sich eins mit Bratpfanne und Co. auf die virtuelle Rübe geben.

Weitere Details und Startzeitpunkt

Die Zone wurde hierfür ebenfalls angepasst. Wenn ihr das Flugzeug mit eurem Fallschirm betretet, ist die erste Zone bereits sichtbar. Es wird zudem keine Carepakete geben und die Kartenzeit ist auf den Sonnenuntergang fixiert.

Tequila Sunrise geht hierzulande am 6. April 2018 um 4 Uhr morgens an den Start, also bereits am morgigen Freitag. Enden wird das Spektakel am 9. April 2018, ebenfalls um 4 uhr morgens. Ihr habt also das ganze Wochenende Zeit für die PUBG-Action!

PUBG Savage-Karte erhält Squads und weitere Änderungen auf dem Testserver